Казахстанская делегация по поручению Президента приняла участие во Втором Международном саммите по ядерной энергетике в Париже. Делегацию возглавил Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает BAQ.kz.

В форуме участвовали главы государств и правительств, представители госорганов более чем из 50 стран, международных организаций, финансовых институтов, промышленности и экспертного сообщества. Они обсудили роль гражданской ядерной энергетики в условиях глобальных энергетических и климатических вызовов.

От Казахстана в саммите также принял участие председатель Агентства по атомной энергетике Алмасадам Саткалиев.

Президент Франции Эммануэль Макрон, приветствуя Ерлана Кошанова, передал добрые пожелания Главе государства Касым-Жомарту Токаеву и поблагодарил за участие казахстанской делегации.

Открывая форум, французский лидер отметил, что ядерная энергетика является фактором прогресса, экономического развития и энергетического суверенитета. Он также подчеркнул важную роль Казахстана как одного из надёжных поставщиков урана и призвал к расширению международного сотрудничества в сфере мирного атома.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что атомная энергетика может стать одним из ответов на вызовы, связанные с развитием цифровизации.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что отказ Европы от гражданской ядерной энергетики оказался стратегической ошибкой. В этой связи Евросоюз планирует создать гарантийный фонд в размере 200 млн евро для поддержки инвестиций в инновационные ядерные технологии.

Выступая на саммите, Ерлан Кошанов передал Президенту Франции тёплые слова приветствия от Главы государства Касым-Жомарта Токаева и рассказал о развитии атомной энергетики в Казахстане.

«Казахстан вступает в новую веху своего энергетического развития – веху атомной энергетики. Мы рассматриваем атомную энергетику как стратегический источник надёжной и доступной энергии. В 2024 году Президент Касым-Жомарт Токаев вынес вопрос строительства АЭС в Казахстане на всенародный референдум. Итоги референдума позволяют нам сегодня развивать современную, устойчивую и диверсифицированную энергетическую систему. Реализация проекта строительства атомной электростанции предусматривает создание международного консорциума. Сейчас уже проводятся комплексные инженерные изыскания, включая оценку природных, геологических, сейсмических, гидрологических и техногенных факторов», – сказал Ерлан Кошанов.

Он также подчеркнул, что Казахстан на протяжении более трёх десятилетий вносит вклад в укрепление глобальной ядерной безопасности, напомнив о закрытии Семипалатинского испытательного полигона и добровольном отказе страны от ядерного арсенала.

Кроме того, Спикер Мажилиса рассказал о формировании национального ядерного кластера, объединяющего промышленность, науку и образование, а также о сотрудничестве с МАГАТЭ в развитии ядерных технологий и медицины.

Сегодня на атомную энергетику приходится почти 10% мировой выработки электроэнергии. Во многих странах она рассматривается как важный источник стабильной и низкоуглеродной энергии.

