На открывающей сессии Kazakhstan Energy Week – 2025 в Астане президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф представил стратегические планы и долгосрочные задачи компании, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что добыча газа будет продолжаться до 2070 года.

"Три года назад наши европейские партнёры попросили увеличить экспорт газа. В связи с этим мы модернизировали инфраструктуру и реализовали масштабные инвестиции. Обеспечив финансовую стабильность и расширив трубопроводную сеть, мы сформировали долгосрочный план сотрудничества с Европой", – подчеркнул Ровшан Наджаф.

Президент SOCAR также сообщил, что компания недавно начала поставки газа в Сирию совместно с турецкими партнёрами:

"Сегодня Сирия находится в процессе восстановления своей государственности. С августа этого года мы начали поставки газа в Сирию вместе с турецкими партнёрами", – отметил он.

Председатель правления Turkish Petroleum Ахмет Тюркоглу высоко оценил вклад Асхата Хасенова в организацию форума и подчеркнул значимость KEW-2025. Он также отметил успешное сотрудничество между SOCAR и Турцией:

"Планируется установление партнерских отношений с Россией и Ираком. В настоящее время мы расширяем нашу деятельность, осуществляем меры по балансировке ресурсов и снижению зависимости от импорта. В течение следующих пяти лет мы рассчитываем достичь конкретных результатов в этом направлении".

В рамках Kazakhstan Energy Week – 2025 выступил и делегат из Узбекистана, председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходиржон Сидиков. Он выразил благодарность организаторам форума и подчеркнул значимость стратегических инвестиций для экономики страны:

"Хочу выразить благодарность организаторам этого форума. Если сравнивать потребление природного газа в Узбекистане и Турции, показатели примерно одинаковы. Однако существует значительная разница в экономике и численности населения. При правильных инвестициях и надёжных партнёрах мы можем внести реальные изменения в экономику нашей страны", – заявил Баходиржон Сидиков.

Он также рассказал о текущем состоянии буровых работ и росте технологических возможностей:

"Мы активно продолжаем буровые работы. В Устиртском регионе средняя глубина скважин может достигать 5000 метров. Используя современные технологии, мы можем выполнять бурение в течение двух месяцев. Кроме того, есть возможность значительно раньше вводить в эксплуатацию найденную нефть и газ", – сказал он.

В Форуме принимают участие члены Правительства Казахстана, официальные делегации стран Центральной Азии, руководители международных организаций, топ-менеджеры мировых и национальных энергетических компаний, ведущие эксперты и представители научного сообщества.

KEW-2025 сегодня является значимой международной платформой для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере энергетики, выработки новых решений, а также укрепления регионального и глобального сотрудничества. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 2,5 тысяч делегатов из 50 стран мира и представители свыше 300 крупных компаний.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.