Энергетическая готовность к зиме: Павлодарская ТЭЦ-3 завершила ремонтную кампанию

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2026–2027 годов в Казахстане продолжается работа по обеспечению надежности энергетической инфраструктуры. В соответствии с поручениями, обозначенными в Послании Главы государства, особое внимание уделяется модернизации действующих энергетических объектов, строительству новых мощностей и обновлению электрических сетей.

Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики осуществляет системный контроль за ходом ремонтной кампании на электростанциях страны. Основные задачи — своевременное выполнение запланированных работ, обеспечение технической готовности оборудования и бесперебойное энергоснабжение потребителей.

Согласно плану Системного оператора, в текущем году на электростанциях Казахстана предусмотрен капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлоагрегатов и 51 турбоагрегата. На сегодняшний день завершены работы на 8 энергоблоках, 49 котлоагрегатах и 32 турбоагрегатах.

Одним из объектов, завершивших ремонтную кампанию в соответствии с утвержденным графиком, стала Павлодарская ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго».

На станции проведен капитальный ремонт трех котлоагрегатов (№ 1, 3 и 5), двух турбоагрегатов (№ 3 и 5), а также выполнен ремонт дымовой трубы № 1. Проведенные работы направлены на повышение надежности оборудования и обеспечение стабильного теплоснабжения и электроснабжения жителей Павлодара.

В настоящее время в работе находятся пять котлоагрегатов и пять турбоагрегатов, обеспечивающих выработку тепловой и электрической энергии для потребителей города.

Завершение ремонтной кампании на Павлодарской ТЭЦ-3 является важным этапом подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов и позволит обеспечить устойчивую работу станции в период повышенной нагрузки на энергосистему.