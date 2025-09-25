Энергия атома, нефть и ВИЭ: Какие темы обсудят на XVI Евразийском форуме KAZENERGY
Он пройдет со 2 по 4 октября в Астане.
Сегодня, 12:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:20Сегодня, 12:20
121Фото: BAQ.kz
Гостем нового выпуска программы "Важная тема" на BAQ.KZ стал председатель Ассоциации "KAZENERGY" Болат Акчулаков. Вместе с ним мы поговорим о грядущем XVI Евразийском форуме, что пройдет в столице со 2 по 4 октября. Международные эксперты и высокие гости, которые уже подтвердили свое участие, обсудят какие инвестиции мы можем привлечь в страну? В каких технологиях нуждается Казахстан? Можем ли мы не отказываться от угля, но достичь углеродной нейтральности? Смотрите в нашем интервью.
Самое читаемое
- В Астане изменены маршруты более 20 автобусов
- Костанай ждет новое повышение тарифа на газ — как это повлияет на коммуналку?
- Экология, космос и ИИ: Казахстан определил научные приоритеты до 2028 года
- Визит Токаева в США: контракты на миллиарды и новые партнёрства
- Рост НДС до 16%: как это повлияет на бюджет и бизнес