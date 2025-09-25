Гостем нового выпуска программы "Важная тема" на BAQ.KZ стал председатель Ассоциации "KAZENERGY" Болат Акчулаков. Вместе с ним мы поговорим о грядущем XVI Евразийском форуме, что пройдет в столице со 2 по 4 октября. Международные эксперты и высокие гости, которые уже подтвердили свое участие, обсудят какие инвестиции мы можем привлечь в страну? В каких технологиях нуждается Казахстан? Можем ли мы не отказываться от угля, но достичь углеродной нейтральности? Смотрите в нашем интервью.