Единый накопительный пенсионный фонд за девять месяцев 2025 года оказал населению 33,7 млн услуг, из которых 97,9% предоставлены в электронном или автоматическом формате, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Фонде, 20 млн услуг проведено полностью онлайн, а 12,6 млн – автоматически без участия специалистов. В очном формате было оказано всего 724,4 тыс. услуг, в том числе 708,9 тыс. непосредственно в офисах ЕНПФ.

"Доступность цифровых сервисов – ключевой фактор повышения интереса вкладчиков. Получить информацию о состоянии пенсионных накоплений, оформить заявление, внести изменения в реквизиты или перевести часть средств в доверительное управление теперь можно в любое время через мобильное приложение, личный кабинет на сайте ЕНПФ или портал электронного правительства egov.kz", – отметили в Фонде.

Всего за отчетный период открыто 1,2 млн новых пенсионных счетов, включая индивидуальные, условные и целевые накопительные счета. Самой популярной услугой остается получение выписок с пенсионных счетов: их было выдано 21,7 млн, из которых 18,3 млн – в электронном виде, 2,9 млн – автоматически.

Также вкладчики активно пользовались функционалом для перевода средств в доверительное управление, отслеживания статуса выплат и прогнозирования будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора. С начала года Фонд принял 56,4 тыс. заявлений на перевод средств в управление УИП, 53,9 тыс. из них – в электронном формате.

ЕНПФ подчеркивает, что цифровые сервисы обеспечивают удобный, надежный и круглосуточный доступ к пенсионным накоплениям, сокращая необходимость визитов в офис и повышая прозрачность системы.