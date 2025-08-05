В Казахстане зафиксирован резкий рост активности по использованию пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий и лечения. Только в июле 2025 года количество исполненных заявлений на изъятие средств из ЕНПФ превысило 177 тысяч, из которых 110,9 тыс. — на жильё и 66,9 тыс. — на медицину, передает BAQ.KZ.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, июльский показатель обращений по улучшению жилищных условий вырос на треть по сравнению с июнем, на 82% по отношению к среднемесячному уровню первого полугодия и в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Суммарно по жилищным изъятиям казахстанцы получили 56,2 млрд тенге — рост в 29% к июню. Однако при этом снижается средняя сумма одной выплаты: сейчас она составляет 507 тыс. тенге, тогда как год назад была свыше миллиона.

Наиболее популярные направления — пополнение депозита в системе жилстройсбережений и погашение ипотечной задолженности. На них приходится около 90% всех исполненных заявлений.

Ещё более бурный рост зафиксирован по заявкам на лечение. В июле подано 66,9 тыс. заявлений, что на 67% больше, чем в июне, и в 3,2 раза больше, чем в июле прошлого года. Общий объём выплат по этой категории составил 51,9 млрд тенге, рост на 63% за месяц.

Средний чек по изъятиям на медицину также снизился: 776 тыс. тенге сейчас против более 1 млн тенге годом ранее. Снижение в годовом выражении составило 36% без учёта инфляции.

Эксперты отмечают, что столь активное использование пенсионных накоплений может повлиять как на долгосрочную устойчивость фонда, так и на рынок жилья и медицинских услуг.