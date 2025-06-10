ЕНТ-2025: что нужно знать выпускникам и родителеям
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
16 мая стартовал основной этап Единого национального тестирования 2025 года. Он продлится до 7 июля. Для выпускников это не просто экзамен, а ключ к поступлению в вуз, получению гранта и началу взрослой жизни. А для родителей – время волнений, поддержки и веры в своего ребёнка. Корреспондент BAQ.KZ собрал полезные советы и лайфхаки, которые помогут пройти этот путь с уверенностью.
Что нужно знать о ЕНТ-2025
В этом году абитуриенты могут сдать ЕНТ дважды. Но важно: на обе попытки можно выбрать только одну комбинацию профильных предметов. В конкурсе на образовательный грант будет участвовать лучший результат из двух.
После завершения теста ученик на экране сразу увидит свои результаты.
После тестирования есть возможность подать апелляцию. Если вы не согласны с содержанием тестовых заданий, у вас есть 30 минут после завершения экзамена. Если возникли технические сбои, апелляцию можно подать прямо во время тестирования.
Сертификат с результатами появляется в личном кабинете только после рассмотрения апелляции. Там же можно следить за сроками заседания Республиканской апелляционной комиссии и даже отозвать апелляцию, но только до начала заседания. После отзыва в течение одного рабочего дня в кабинете появится итоговый сертификат.
Когда сдавать ЕНТ
Один из главных плюсов Единого национального тестирования – гибкий график. Абитуриенты сами решают, когда им удобнее пройти испытание: зимой (в январе), весной (в марте), летом или в августе.
Основной этап – летний. Именно его результаты участвуют в конкурсном распределении республиканских образовательных грантов. Участники, набравшие высокие баллы, получают шанс поступить в любой вуз страны за счёт государства.
Августовское тестирование предназначено для тех, кто претендует на платное обучение. В январе и марте можно проверить свои силы и подготовиться к главному этапу – лету.
Лайфхаки от НЦТ: как готовиться к ЕНТ эффективно
- Пробное тестирование – это не просто проверка знаний, это тренировка.
Пройдите хотя бы одно пробное ЕНТ. Это поможет не только понять формат заданий, но и научиться управлять временем, бороться с волнением и сосредотачиваться.
- Пользуйтесь всеми доступными материалами.
На сайте Национального центра тестирования вы найдёте список рекомендованных учебников, структуру тестов, списки 100 ключевых исторических дат, термины по информатике, перечень литературных произведений.
Это ваша навигация в огромном информационном поле. Не игнорируйте её.
- Тематический анализ – главный помощник после пробного теста.
Раньше вы просто видели, сколько правильных и неправильных ответов дали. Теперь можно увидеть, по каким именно темам были ошибки. Это настоящий ориентир: вы понимаете, где пробелы и на чём сосредоточиться.
- Сделайте индивидуальный план подготовки.
Выделите темы, в которых ошибаетесь чаще всего. Повторяйте, решайте задачи, пересматривайте теорию. Такой целенаправленный подход эффективнее, чем бессистемное зазубривание.
И напоследок – поддержка родителей
Родителям важно помнить: стресс от ЕНТ испытывают не только дети, но и вы. Ваша задача – не давить, а поддерживать. Давайте подросткам отдыхать, верьте в них и создавайте дома спокойную атмосферу. Главное, что вы рядом.
"Мы в НЦТ делаем всё возможное, чтобы помочь выпускникам на этом важном этапе. Помните, что успешная сдача ЕНТ – это результат вашей усердной работы и правильно выстроенной стратегии подготовки", – отмечает директор Национального центра тестирования Болатбек Абдрасилов.
Самое читаемое
- Японский мост на грани: как в Семее ремонтируют главное инженерное наследие области
- "Плачет и спрашивает про ноги": дядя пострадавшей в ДТП девочки из Астаны
- Вырывает волосы и спрашивает про ноги — мама пострадавшей в ДТП девочки о её состоянии
- Смерть казахстанки в Германии — свекровь признана обвиняемой
- Опять столб: в Астане водитель влетел в опору на проспекте Момышулы