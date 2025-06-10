16 мая стартовал основной этап Единого национального тестирования 2025 года. Он продлится до 7 июля. Для выпускников это не просто экзамен, а ключ к поступлению в вуз, получению гранта и началу взрослой жизни. А для родителей – время волнений, поддержки и веры в своего ребёнка. Корреспондент BAQ.KZ собрал полезные советы и лайфхаки, которые помогут пройти этот путь с уверенностью.

Что нужно знать о ЕНТ-2025

В этом году абитуриенты могут сдать ЕНТ дважды. Но важно: на обе попытки можно выбрать только одну комбинацию профильных предметов. В конкурсе на образовательный грант будет участвовать лучший результат из двух.

После завершения теста ученик на экране сразу увидит свои результаты.

После тестирования есть возможность подать апелляцию. Если вы не согласны с содержанием тестовых заданий, у вас есть 30 минут после завершения экзамена. Если возникли технические сбои, апелляцию можно подать прямо во время тестирования.

Сертификат с результатами появляется в личном кабинете только после рассмотрения апелляции. Там же можно следить за сроками заседания Республиканской апелляционной комиссии и даже отозвать апелляцию, но только до начала заседания. После отзыва в течение одного рабочего дня в кабинете появится итоговый сертификат.

Когда сдавать ЕНТ

Один из главных плюсов Единого национального тестирования – гибкий график. Абитуриенты сами решают, когда им удобнее пройти испытание: зимой (в январе), весной (в марте), летом или в августе.

Основной этап – летний. Именно его результаты участвуют в конкурсном распределении республиканских образовательных грантов. Участники, набравшие высокие баллы, получают шанс поступить в любой вуз страны за счёт государства.

Августовское тестирование предназначено для тех, кто претендует на платное обучение. В январе и марте можно проверить свои силы и подготовиться к главному этапу – лету.

Лайфхаки от НЦТ: как готовиться к ЕНТ эффективно

Пробное тестирование – это не просто проверка знаний, это тренировка.

Пройдите хотя бы одно пробное ЕНТ. Это поможет не только понять формат заданий, но и научиться управлять временем, бороться с волнением и сосредотачиваться.

Пользуйтесь всеми доступными материалами.

На сайте Национального центра тестирования вы найдёте список рекомендованных учебников, структуру тестов, списки 100 ключевых исторических дат, термины по информатике, перечень литературных произведений.

Это ваша навигация в огромном информационном поле. Не игнорируйте её.

Тематический анализ – главный помощник после пробного теста.

Раньше вы просто видели, сколько правильных и неправильных ответов дали. Теперь можно увидеть, по каким именно темам были ошибки. Это настоящий ориентир: вы понимаете, где пробелы и на чём сосредоточиться.

Сделайте индивидуальный план подготовки.

Выделите темы, в которых ошибаетесь чаще всего. Повторяйте, решайте задачи, пересматривайте теорию. Такой целенаправленный подход эффективнее, чем бессистемное зазубривание.

И напоследок – поддержка родителей

Родителям важно помнить: стресс от ЕНТ испытывают не только дети, но и вы. Ваша задача – не давить, а поддерживать. Давайте подросткам отдыхать, верьте в них и создавайте дома спокойную атмосферу. Главное, что вы рядом.