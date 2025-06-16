С 16 мая, когда стартовало основное Единое национальное тестирование (ЕНТ), экзамен уже прошли около 214 тысяч раз. Однако не для всех участие в тестировании завершилось удачно: за четыре недели выявлено 304 нарушения правил, из-за которых сотни абитуриентов были удалены из аудиторий и лишены права на повторную сдачу, передает BAQ.KZ.

По данным Национального центра тестирования, 146 человек пытались пронести на экзамен смартфоны, шпаргалки и другие запрещённые предметы. Ещё 157 абитуриентов были отстранены за нарушения уже во время тестирования. Кроме того, результат одного участника был аннулирован после просмотра видеозаписей.

Все удалённые абитуриенты лишились результатов экзамена и не смогут пересдать ЕНТ в этом году. В центре подчеркнули, что видеонаблюдение в аудиториях будет анализироваться до конца октября, и при обнаружении новых нарушений — результаты также будут аннулированы.

Всего на участие в ЕНТ-2025 было подано около 399 тысяч заявлений от 216 тысяч выпускников. Из них около 70% уже преодолели пороговый балл, а средний результат по пяти предметам составил 66 баллов. Максимальные 140 баллов набрал выпускник из Туркестанской области Әбілхан Жәнібек.

Апелляции по содержанию заданий можно подать в течение 30 минут после завершения тестирования. По техническим причинам — жалоба подаётся непосредственно во время экзамена.

Организаторы призывают участников соблюдать правила, поскольку ЕНТ проводится в условиях усиленного контроля, а любое нарушение ведёт к аннулированию результатов без возможности повторной сдачи.