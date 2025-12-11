ЕНТ модернизируют: как Казахстан будет переходить на международные стандарты тестирования
Реформа тестирования обсуждается на перспективу, но ближайшие выпускники будут сдавать экзамены по прежним правилам.
В Казахстане начата поэтапная модернизация системы итоговой аттестации и Единого национального тестирования в рамках сотрудничества с международной организацией ETS. Об этом говорится в официальном ответе Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК на запрос редакции BAQ.KZ.
В ведомстве подчёркивают, что работа направлена на приведение национальной системы тестирования к международным стандартам и повышение качества оценивания знаний школьников.
"Для преобразования ЕНТ в международную систему тестирования с лучшей методологией и качеством оценивания создана специальная рабочая группа. В рамках деятельности рабочей группы планируется разработать пятилетний план поэтапного совершенствования ЕНТ и совместно с компанией ETS разработать методологию по совершенствованию формата ЕНТ", — говорится в официальном ответе.
При этом ближайшие выпускные тестирования проходят в прежнем формате.
"В 2026 году никаких изменений в формат тестирования не планируется. Следует отметить, что все изменения будет изучаться с научной точки зрения и тщательно обсуждаться отечественными и зарубежными опытными специалистами-экспертами", — уточнили в комитете.
Отдельно отмечается, что по мере разработки новых подходов в системе оценки знаний будут проводиться разъяснительные работы для общественности. В министерстве пообещали информировать о значимости предполагаемых изменений и ожидаемых результатах, чтобы обеспечить прозрачность и понимание реформ со стороны школьников, родителей и педагогического сообщества.
По словам специалистов, сотрудничество с ETS рассматривается как долгосрочный процесс, направленный на повышение качества и объективности оценки знаний выпускников, а также на постепенное сближение национальной системы тестирования с международными стандартами.
