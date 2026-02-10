Сегодня в Астане прошло расширенное заседание Правительства с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе выступления Президент обозначил ключевые приоритеты социально-экономической политики, вопросы эффективности бюджетных расходов, цифровизации государственного управления и ответственности региональных властей.

Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какие поручения станут приоритетными для Парламента и потребуют законодательного сопровождения в ближайшее время.

По словам политолога, эксперта Казахстанского института общественного развити, в ближайшее время в фокусе Парламента окажутся поручения, связанные с повышением эффективности государственного управления и социальной результативности бюджетных расходов.

"Речь идёт о более жёсткой увязке стратегических документов с реальными результатами, усилении ответственности Исполнительной власти за выполнение программ развития, а также о законодательном сопровождении экономической диверсификации и региональной политики", — пояснил он.

По его оценке, это означает переход от формального утверждения программ Правительства к содержательному контролю за их реализацией и итоговыми эффектами.

Потребность в оперативных изменениях законодательства

Эксперт считает, что часть озвученных инициатив потребует быстрых корректировок правовой базы.

"В первую очередь это нормы, регулирующие бюджетный процесс, межбюджетные отношения и инструменты парламентского контроля. Президент чётко дал понять, что существующие механизмы не всегда обеспечивают достижение заявленных целей", — отметил Тасым.

Контроль за бюджетом и роль регионов

По словам политолога, Мажилис готов усилить контроль за эффективностью бюджетных расходов, смещая акцент с формального освоения средств на оценку реального влияния на качество жизни граждан.

"Речь идёт не просто о проверке освоения средств, а о системной оценке конечного эффекта — насколько каждый бюджетный тенге действительно работает на людей", — подчеркнул он.

Отдельное внимание, по его словам, уделено регионам. Президент обозначил необходимость диверсификации экономики и роста доходов населения как ключевые приоритеты для акимов.

"Эпоха “заваливания деньгами” решения любых проблем осталась в прошлом. Сегодня нужны более выверенные и решительные действия, ориентированные на конкретные результаты", — резюмировал эксперт.