В Казахстане внедряется система электронных паспортов самоходных машин, которая должна изменить подход к учету и управлению сельхозтехникой. Проект реализуется в рамках цифровизации экономики и интеграции с ЕАЭС. Подробности – в эксклюзивном материале корреспондента BAQ.KZ.

Заместитель председателя Правления АО «Национальные информационные технологии» Алмаз Байжанов сообщил, что внедрение системы ЭПСМ является продолжением уже действующей платформы электронных паспортов транспортных средств.

«ЭПСМ представляет собой цифровой документ, содержащий полную и актуальную информацию о самоходной машине на протяжении всего его жизненного цикла от производства или ввоза до утилизации. Данный проект является логическим продолжением уже действующей системы электронных паспортов транспортных средств», - отметил он.

По его данным, система уже функционирует, и на сегодняшний день оформлено более 700 тысяч электронных паспортов транспортных средств. Все необходимые интеграции реализованы как внутри страны, так и с государствами ЕАЭС, включая Россию и Беларусь.

Единая цифровая инфраструктура вместо разрозненных данных

Ключевое отличие ЭПСМ – не просто перевод документов в электронный формат, а создание полноценной цифровой экосистемы.

«Мы формируем единую цифровую инфраструктуру учета техники, которая позволит перейти от фрагментарного учета к системному управлению отраслью на основе данных. Электронный паспорт самоходных машин – это цифровой документ, содержащий полную достоверную информацию о технике на протяжении всего жизненного цикла от производства или ввоза техники до эксплуатации и утилизации. ЭПСМ является цифровым двойником каждой единицы техники», - подчеркнул Байжанов.

В системе аккумулируются все ключевые сведения: технические характеристики, данные о производителе, сертификации, таможенной очистке и регистрационных действиях. Это устраняет проблему разрозненности данных между государственными органами.

Снижение ошибок и прозрачность процессов

Одним из главных преимуществ системы является принцип «одного ввода данных».

«На сегодняшний день информация о технике распределена между различными государственными системами, что приводит к дублированию данных и возможным рискам несоответствия. ЭПСМ объединяет эти данные в единую экосистему и обеспечивает автоматический обмен информацией между участниками процесса. При ввозе техники данные вводятся один раз и далее используются всеми государственными органами. Исключается повторный ввод, снижается вероятность ошибок и повышается прозрачность процессов», - пояснил он.

Что это дает сельскому хозяйству

В аграрном секторе внедрение ЭПСМ создает системный эффект – от контроля техники до повышения эффективности отрасли.

«Таким образом, ЭПСМ – это не просто документ, а полноценная цифровая платформа учета техники. Внедрение ЭПСМ создает значительную ценность для всех участников рынка. Для государства система становится инструментом управления отраслью. Она позволяет обеспечить полный учет техники и снизить уровень нелегального ввоза, эксплуатации, усилить контроль безопасности, а также формировать достоверную аналитическую базу для принятия решений. Это означает переход от реактивного управления к проактивному, основанному на данных», – отметил спикер.

Для аграриев, производителей и поставщиков техники система также упрощает процессы.

«Для бизнеса и производителей, импортеров, дилеров система обеспечивает снижение административных барьеров, сокращаются сроки оформления документов, исключается дублирование информации, упрощается процедура импорта и регистрации техники. Помимо этого, повышается прозрачность сделок, что снижает риски и повышает доверие между участниками рынка», - добавил Байжанов.

В итоге внедрение ЭПСМ формирует цифровую основу для модернизации сельского хозяйства Казахстана, снижая теневой оборот техники и повышая управляемость отрасли.

В Казахстане последовательно усиливается цифровизация агропромышленного комплекса. Как ранее сообщал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, уже сейчас значительная часть субсидий оформляется в онлайн-формате через государственные информационные системы и проходит автоматическую проверку. Это позволило перевести 20 ключевых направлений господдержки в цифровую среду и снизить риски необоснованных выплат за счёт интеграции с другими базами данных.

Кроме того, модернизация системы сделала процесс распределения субсидий более прозрачным: заявки теперь рассматриваются в порядке очереди, без приоритета для крупных компаний. С 2026 года также внедряются элементы искусственного интеллекта - в частности, чат-бот для оперативной обработки обращений фермеров, что должно повысить доступность и эффективность господдержки в отрасли.