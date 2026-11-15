Ерасыл Кажыбаев поборется за бронзу турнира Большого шлема по дзюдо в Загребе

Казахстанский дзюдоист Ерасыл Кажыбаев получил возможность побороться за бронзовую медаль турнира серии Гран-при в Загребе (Хорватия). Спортсмен выступил в весовой категории свыше 100 килограммов и пробился в финальный блок соревнований.

В четвертьфинале Кажыбаев встретился с представителем Азербайджана Ушанги Кокаури, которому уступил. Однако в утешительной схватке казахстанец одержал победу над хорватским дзюдоистом Никитой Свиридом и сохранил шансы на медаль.

В поединке за третье место его соперником станет грузинский спортсмен Саба Инанеишвили.

Другие представители Казахстана завершили выступление на турнире. Аида Тойшыбекова уступила польской дзюдоистке Кинге Вольшчак в утешительной схватке весовой категории свыше 78 килограммов.

Также соревнования покинули Екатерина Токарева (78 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг), Нуржан Бисенов (90 кг), Ермахан Ануарбеков (90 кг) и Жантилек Нуртилепулы (свыше 100 кг).