Прошло 4,5 месяца с момента возвращения Ербаяна Мухтара из Турции, где он проходил лечение после черепно-мозговой травмы, полученной в воинской части. Подробностями его состояния поделилась массажист Улпан Советбековна, сопровождающая реабилитацию бойца, передаёт BAQ.KZ.

"Сейчас он может держать спину, стоять на ногах, контролировать шею. В левой руке и ноге появилась заметная реакция, он набрал вес", — написала она в Instagram. "Мы можем полноценно работать через ротовую полость — а ведь после операции прошло всего 7,5 месяцев. Это очень хороший результат".

Улпан подчеркнула, что несмотря на медленный, но стабильный процесс, впереди ещё один этап — повторная поездка в Стамбул. Она также обратилась к подписчикам с просьбой молиться за Ербаяна:

"Он чувствует каждое доброе слово, каждую молитву. Он стал частью моей души. Ваша вера рядом с нашей".

В 2023 году солдат-срочник из Астаны Ербаян Мухтар получил черепно-мозговую травму в воинской части Национальной гвардии в Алматы. Военные объяснили это несчастным случаем - падением в туалете. Родственники не поверили. По статье "неуставные отношения" начали следствие. После получения результатов экспертизы адвокаты хотели добавить в дело статьи "о нанесении тяжких телесных повреждениях", "вымогательстве" и "пытках".