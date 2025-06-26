Ербаян Мухтар встал на ноги: как проходит его восстановление
Как проходит реабилитация солдата после тяжёлой травмы.
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Прошло 4,5 месяца с момента возвращения Ербаяна Мухтара из Турции, где он проходил лечение после черепно-мозговой травмы, полученной в воинской части. Подробностями его состояния поделилась массажист Улпан Советбековна, сопровождающая реабилитацию бойца, передаёт BAQ.KZ.
"Сейчас он может держать спину, стоять на ногах, контролировать шею. В левой руке и ноге появилась заметная реакция, он набрал вес", — написала она в Instagram.
"Мы можем полноценно работать через ротовую полость — а ведь после операции прошло всего 7,5 месяцев. Это очень хороший результат".
Улпан подчеркнула, что несмотря на медленный, но стабильный процесс, впереди ещё один этап — повторная поездка в Стамбул. Она также обратилась к подписчикам с просьбой молиться за Ербаяна:
"Он чувствует каждое доброе слово, каждую молитву. Он стал частью моей души. Ваша вера рядом с нашей".
В 2023 году солдат-срочник из Астаны Ербаян Мухтар получил черепно-мозговую травму в воинской части Национальной гвардии в Алматы. Военные объяснили это несчастным случаем - падением в туалете. Родственники не поверили. По статье "неуставные отношения" начали следствие. После получения результатов экспертизы адвокаты хотели добавить в дело статьи "о нанесении тяжких телесных повреждениях", "вымогательстве" и "пытках".
Осенью пострадавшего отправили на лечение в Турцию на деньги, собранные казахстанцами. В январе он вернулся домой, но его состояние требует дальнейшей реабилитации.
В феврале нынешнего года первый заместитель главного военного прокурора, полковник юстиции Максат Казиев сообщил, что по данному факту до сих пор нет подозреваемых.
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