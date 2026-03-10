Ербол Хамитов завоевал бронзу Паралимпийских игр
Сегодня 2026, 17:46
На зимних Паралимпийских играх в Италии казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по паралыжным гонкам, передает BAQ.KZ.
По информации Министерства туризма и спорта РК, в классическом спринте на дистанции 1500 метров он финишировал с результатом 2 минуты 29 секунд, заняв третье место.
Победу в гонке одержал представитель Китая Лю Цзысюй, серебряную медаль завоевал бразильский спортсмен Кристиан Вестемайер Рибера.
В этой дисциплине также выступил казахстанские спортсмены Юрий Березин, Анна Грачева, Нурлан Алимов и Владислав Кобаль, однако они не смогли пройти квалификационный этап.
Завтра спортсмены сборной Казахстана выступят в этой же дисциплине на дистанции 10 км в интервальной гонке.