24 мая 2025 года в 12:00 в здании на площади Республики, 4 состоится собрание депутатов маслихата города Алматы VIII созыва. На повестке — дача согласия на назначение нового акима мегаполиса, передает BAQ.KZ.

Согласно действующему законодательству, такое согласие требуется перед утверждением акима города республиканского значения. Основанием для проведения собрания стало завершение срока полномочий действующего акима Ерболата Досаева, который возглавлял Алматы с 31 января 2022 года.

Напомним, что процедура согласования нового акима регулируется пунктом 5 Правил, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года №912.

Ожидается, что на заседании будет представлен кандидат на пост акима, предложенный главой государства. По итогам голосования станет известно, кто возглавит крупнейший город страны.

К слову, действующий аким Алматы Ерболат Досаев занимает этот пост с с 31 января 2022 года.