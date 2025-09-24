Эрдоган обвинил ООН в бессилии перед атаками Израиля и гибелью мирных жителей
Он призвал страны признать Палестину.
На 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой международного сообщества и одновременно очертил амбиции своей страны в мировой политике, передает BAQ.KZ. Трансляция с заседания ведется на сайте Организации Объединенных Наций. Главной темой речи стала катастрофическая гуманитарная ситуация в секторе Газа. Эрдоган обвинил Израиль в атаках на мирных жителей и журналистов, а также заявил, что ООН оказалась не способна защитить даже собственных сотрудников. Он призвал немедленно прекратить военные действия и обеспечить безопасность гражданского населения.
Турецкий лидер напомнил о посреднической роли Анкары в диалоге России и Украины, усилиях по примирению Азербайджана и Армении, а также выразил надежду на скорое завершение нормализации отношений с Ереваном. Затронув глобальные вызовы, Эрдоган подчеркнул необходимость реформы мировой финансовой системы "по принципу никого не забыть" и заявил, что Организация тюркских государств становится важным фактором в Центральной Азии.
В завершение президент напомнил о планах Турции достичь "нулевых выбросов" к 2053 году и подчеркнул, что искусственный интеллект должен служить интересам всего человечества.
