Эрдоган заявил о планах увеличить товарооборот с Казахстаном до $15 млрд

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили расширение сотрудничества в гуманитарной и социальной сферах, передает BAQ.kz.

Образование и культурные связи

Отдельно в выступлении Главы государства было подчеркнуто интенсивное развитие культурно-гуманитарных контактов между двумя странами.

В турецкой провинции Газиантеп, пострадавшей от мощного землетрясения в 2023 году, казахстанская сторона построила новую школу имени Ходжи Ахмеда Яссауи.

Достигнута договоренность об открытии школ фонда "Маариф" в Астане и Алматы.

В настоящее время порядка 14 тысяч граждан Казахстана обучаются в Турции, тогда как около 260 турецких студентов получают высшее образование в нашей стране.

В ближайшее время в Шымкенте на базе педагогического университета начнет работать филиал турецкого университета Гази.

Инвестиции в медицину и экономику

В настоящее время турецкий бизнес эффективно представлен в ряде регионов Казахстана.

Учитывая высокий потенциал туризма, Касым-Жомарт Токаев призвал турецких партнеров поделиться своим передовым опытом и инвестировать в развитие данной отрасли в Казахстане.

Продолжает активно укрепляться партнерство в медицинской сфере. Турецкие фармацевтические гиганты Abdi İbrahim и Nobel запустили предприятие в нашей стране.

Компания Orzax Group приступит к возведению завода по производству биологически активных добавок в Туркестанской области.

Компания YDA Group участвует в строительстве многопрофильных больниц в Туркестане и Петропавловске.

Торговля и стратегическое партнерство

Президент Турции выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества с Казахстаном.

"В ходе встречи мы обменялись мнениями по многим вопросам: от торговли до сотрудничества в отраслях энергетики, оборонной промышленности, транспорта и логистики. Мы также обсудили глобальную повестку дня. Подтвердили намерение довести двусторонний товарооборот до 15 млрд долларов. Для достижения этого показателя считаем важным обеспечить реализацию Плана действий из 67 пунктов, принятого на 14-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Астане 15 апреля. Мы продолжим оказывать поддержку компаниям в сфере инвестиций. Считаю, что такие мероприятия, как сегодняшний бизнес-форум, объединяющие деловые круги двух стран, имеют большое значение для углубления наших торгово-экономических связей", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

