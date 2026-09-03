Ерлан Аккенженов продолжит руководить Минэнерго
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Ерлан Аккенженов назначен министром энергетики Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
До назначения его кандидатуру рассмотрел Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике Курултая. Депутаты поддержали возможность назначения Аккенженова на пост главы энергетического ведомства.
Ерлан Аккенженов родился 12 мая 1979 года в Алматы. Получил образование в Высшей школе права «Әділет» и Университете «Астана». В 2025 году прошел профессиональную переподготовку в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина по программе MBA «Управление энергетическим бизнесом».
Значительная часть его карьеры связана с нефтегазовой отраслью. В разные годы он работал на руководящих должностях в отраслевых компаниях, был старшим управляющим директором по трейдингу KMG International (Rompetrol), возглавлял управление маркетинга нефтепродуктов «КазМунайГаза».
В июне 2023 года Аккенженов был назначен вице-министром энергетики, а 19 марта 2025 года впервые возглавил Министерство энергетики.
В 2024 году награжден орденом «Құрмет».
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