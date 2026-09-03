Ерлан Аккенженов продолжит руководить Минэнерго

Ерлан Аккенженов назначен министром энергетики Республики Казахстан. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

До назначения его кандидатуру рассмотрел Комитет по экономической политике, промышленности и энергетике Курултая. Депутаты поддержали возможность назначения Аккенженова на пост главы энергетического ведомства.

Ерлан Аккенженов родился 12 мая 1979 года в Алматы. Получил образование в Высшей школе права «Әділет» и Университете «Астана». В 2025 году прошел профессиональную переподготовку в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина по программе MBA «Управление энергетическим бизнесом».

Значительная часть его карьеры связана с нефтегазовой отраслью. В разные годы он работал на руководящих должностях в отраслевых компаниях, был старшим управляющим директором по трейдингу KMG International (Rompetrol), возглавлял управление маркетинга нефтепродуктов «КазМунайГаза».

В июне 2023 года Аккенженов был назначен вице-министром энергетики, а 19 марта 2025 года впервые возглавил Министерство энергетики.

В 2024 году награжден орденом «Құрмет».