Ерлан Карин: Многотомник истории Казахстана является масштабным национальным научным проектом

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин высоко оценил совместную работу отечественных историков по подготовке многотомного академического издания, которое является, по его словам, масштабным национальным научным проектом.

«Академический труд «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» является масштабным национальным проектом.

В разработке многотомного академического издания было задействовано более 300 авторитетных отечественных ученых, а также порядка 50 ведущих специалистов из 12 стран: Россия, США, Турция, Япония, Польша, Италия, Болгария, Украина, Австралия, Армения, Узбекистан и Кыргызстан.

Работа над академическим изданием наглядно продемонстрировала высокий профессионализм и научный потенциал отечественного исторического сообщества», - сказал Ерлан Карин на итоговом 14-м заседании редакционной коллегии.