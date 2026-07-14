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На трассе «Астана – Петропавловск» сгорел автомобиль: есть погибшие

Полиция устанавливает личности погибших и выясняет причины возгорания автомобиля.

14 Июля 2026, 14:43
АВТОР
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кадр из видео 14 Июля 2026, 14:43
14 Июля 2026, 14:43
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Фото: кадр из видео

На автодороге "Астана – Петропавловск" вблизи села Жанаталап Буландынского района Акмолинской области произошел пожар автомобиля, передает BAQ.KZ.

Кадры с места происшествия ранее распространились в социальных сетях. На видео видно, что транспортное средство полностью охвачено огнем. Пользователи также сообщали о возможных погибших.

В Департаменте полиции Акмолинской области подтвердили факт происшествия.

"По факту возгорания автомобиля, произошедшего на автодороге "Астана – Петропавловск" вблизи села Жанаталап Буландынского района, сотрудниками полиции проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Есть погибшие, их личности также устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

В настоящее время количество погибших, причины возгорания автомобиля и другие обстоятельства устанавливаются. Проверка продолжается.

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