Ерлан Карин: Новая Конституция закрепляет баланс в обществе и задаёт новые приоритеты развития
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Государственный советник РК Ерлан Карин, выступая на экспертной платформе, посвященной обсуждению поправок в Конституцию, прокомментировал изменения в Основной закон страны, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что процесс разработки и общественного обсуждения нового проекта Конституции имеет особое значение и, по его словам, символизирует начало нового этапа в истории страны. В качестве примера он напомнил, что в разные периоды принимались разные конституции, и подчеркнул, что нынешние изменения также отражают переход к новому историческому циклу развития Казахстана
"Разработка и обсуждение нового проекта Конституции символизируют начало определённого нового этапа. На одном из заседаний Конституционной комиссии мой коллега Марат Шибутов приводил пример, как в разные периоды принимались разные конституции — в советский период, в начальный период независимости. Можно по-разному классифицировать эти процессы, я думаю эта тема отдельного обсуждения, но важен сам факт: нынешний процесс символизирует начало определённого исторического этапа развития нашей страны", - сказал Ерлан Карин.
Он подчеркнул, что в мировой практике принятие новой Конституции обычно становится отправной точкой для нового этапа развития государства. По его словам, нынешнее общественное обсуждение проекта выполняет роль своеобразного рубежа, отделяющего завершившийся период от нового цикла, поскольку Казахстан и его общество заметно изменились.
"Новая Конституция фиксирует баланс и консенсус, сложившиеся в обществе. Но самое главное — она отвечает на вопрос: куда мы идём, какое государство в будущем собираемся строить. В этом и есть значение нового проекта Конституции.
То, что в новом проекте Конституции нашли отражение ценности науки и образования, впервые отдельной статьёй говорится: наука, образование, инновации признаются стратегической основой развития государства — все эт моменты показывает, что Казахстан видит себя страной, где приоритет отдаётся человеческому капиталу, и страной технологически развитой.
Поэтому новая Конституция не просто условно закрывает какой-то период развития нашей страны, но и открывает новый — определяет новые приоритеты развития государства", - заключил Ерлан Карин.
Самое читаемое
- Строительные компании Павлодара скрыли сотни миллионов тенге от налогов
- Михаил Шайдоров передал в Олимпийский музей свой "победный" костюм
- До 612 тысяч тенге на ребёнка: Минтруда озвучило суммы выплат в 2026 году
- Предприниматели Мангистау могут рассчитывать на финансирование до 200 млн тенге
- Сколько в Казахстане потратили на подготовку Михаила Шайдорова к Олимпиаде