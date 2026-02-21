Государственный советник РК Ерлан Карин, выступая на экспертной платформе, посвященной обсуждению поправок в Конституцию, прокомментировал изменения в Основной закон страны, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что процесс разработки и общественного обсуждения нового проекта Конституции имеет особое значение и, по его словам, символизирует начало нового этапа в истории страны. В качестве примера он напомнил, что в разные периоды принимались разные конституции, и подчеркнул, что нынешние изменения также отражают переход к новому историческому циклу развития Казахстана

"Разработка и обсуждение нового проекта Конституции символизируют начало определённого нового этапа. На одном из заседаний Конституционной комиссии мой коллега Марат Шибутов приводил пример, как в разные периоды принимались разные конституции — в советский период, в начальный период независимости. Можно по-разному классифицировать эти процессы, я думаю эта тема отдельного обсуждения, но важен сам факт: нынешний процесс символизирует начало определённого исторического этапа развития нашей страны", - сказал Ерлан Карин.

Он подчеркнул, что в мировой практике принятие новой Конституции обычно становится отправной точкой для нового этапа развития государства. По его словам, нынешнее общественное обсуждение проекта выполняет роль своеобразного рубежа, отделяющего завершившийся период от нового цикла, поскольку Казахстан и его общество заметно изменились.