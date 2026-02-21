Государственный советник РК Ерлан Карин, выступая на экспертной платформе, посвященной обсуждению поправок в Конституцию, прокомментировал изменения в Основной закон страны, передает BAQ.KZ.

"Конституция — это не просто высший юридический документ и правовой акт, а своего рода общественный договор. В этом смысле новый проект более чётко отражает нашу идентичность и сложившийся естественным образом общественный консенсус по ряду базовых вопросов. С момента принятия действующей Конституции прошло три десятилетия. За это время общество заметно изменилось, изменились ожидания и запросы. Сегодня оно по-другому, а порой и более остро реагирует на актуальные темы", - сказал Ерлан Карин.

Он отметил, что в новом проекте Конституции в ряде норм закреплены вопросы бережного отношения к природе и экологии.

"В 1990-е годы такой повестки фактически не было. При этом результаты социологических исследований показали, что для граждан именно экологическая тематика вышла на первое место среди конституционных новелл. В общественных дискуссиях этот вопрос занимает ведущие позиции, и люди отмечают важность закрепления в Основном законе принципов бережного отношения к природе и развития экологической культуры. Таким образом, экологическая повестка уже стала ценностью общественного сознания", - сказал государственный советник.

Ерлан Карин подчеркнул, что в проекте усилена защита традиционных ценностей.

Также отдельное внимание уделено защите прав женщин.

"В последние годы в обществе активно поднимается вопрос их равноправия и соблюдения прав. В проекте Конституции это закреплено нормами о защите прав женщин и равенстве супругов в браке", - сказал Карин.

Помимо этого, он добавил, что в обществе звучал запрос на более четкое подтверждение светского характера государства.