Ерлан Карин отметил прозрачность работы Конституционной комиссии
Государственный Советник Ерлан Карин на очередном заседании Конституционной комиссии сообщил о проводимой работе по обсуждению проекта новой Конституции, передает BAQ.KZ.
Он подчеркнул, что предлагаемые поправки, новые нормы и другие изменения в текст Конституции не были разработаны исключительно в стенах комиссии и не появились только с началом её работы. Он подчеркнул, что это результат предложений и инициатив, которые более полугода поступали от граждан, экспертов, общественных активистов и различных организаций, а также итог многочисленных обсуждений, проведённых к настоящему времени.
По его словам, граждане направляли предложения не только по парламентской реформе, но и в целом по структуре и содержанию Конституции через специальные разделы на платформах e-Otinish и e-Gov.
В результате поступило более двух тысяч предложений.
– Члены Конституционной комиссии анализируют и взвешивают эти предложения и инициативы, адаптируя их к новому тексту Конституции. Глава государства в своих выступлениях открыто высказывает свои соображения и позицию по поводу новой редакции Конституции.
Предложения и инициативы общественности, экспертного сообщества и Президента легли в основу разрабатываемого нами нового текста Конституции и составляют его идейное ядро, – отметил Ерлан Карин.
Он подчеркнул, что каждое заседание транслируется в прямом эфире на телеканалах и в социальных сетях, что подтверждает открытость работы комиссии.
