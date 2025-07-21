Ерлан Карин высказался о критике Казахстана за рубежом
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Государственный советник Ерлан Карин в интервью депутату Мажилиса Нартаю Аралбайулы прокомментировал деятельность активистов и экспертов, которые, по его словам, получают финансирование из зарубежных фондов и при этом распространяют необъективную критику в адрес Казахстана, передает BAQ.KZ.
"Недавно увидел в социальных сетях видео, где один из гражданских активистов выступает на зарубежном семинаре. Он говорит, что в Казахстане ухудшилась ситуация, люди не могут высказывать своё мнение, свободы слова нет, политическое развитие откатывается назад. И всё это он говорит перед залом, заполненным иностранцами. Мне действительно стало неприятно", — рассказал Карин.
Он отметил, что критика в адрес страны — это допустимая и нормальная практика, однако полное отрицание любых достижений и продвижение исключительно негативной повестки не соответствует реальности.
"Конечно, у нас есть недостатки. Это никто не отрицает. Но когда человек утверждает, что всё плохо, нет никакого прогресса — это неправда. Это не соответствует действительности", — подчеркнул он.
Государственный советник привёл в пример политические изменения последних лет, в том числе выборы акимов сёл, одномандатную систему выборов в Парламент и маслихаты, а также активные политические дискуссии в интернете.
"Если бы не было свободы слова, разве люди могли бы свободно обсуждать политику в YouTube-подкастах? Там открыто говорят как правду, так и домыслы, даже вымышленные вещи обсуждают, иногда без какой-либо ответственности", — отметил Карин.
Он также указал на связь между финансированием некоторых проектов и высказываемой за рубежом критикой.
"Один коллега недавно сказал мне: "Понимаю, почему международные фонды начали сокращать финансирование — показатели Казахстана улучшаются". Им становится невыгодно говорить о прогрессе. Если признать, что ситуация улучшается — им просто перестанут давать деньги", — добавил он.
По словам Карина, отдельные представители гражданского сектора на протяжении десятилетий получают выгоду от такой деятельности, выступая с резкой критикой за рубежом, в то время как сами живут в Казахстане, пользуются благами страны и летают за границу бизнес-классом.
"Они работают здесь, зарабатывают здесь, отдыхают за границей, а потом там же и очерняют страну. Как такое можно терпеть? Это не критика. Это — осознанная стратегия", — заключил Ерлан Карин.
Он также призвал к единым стандартам при оценке как деятельности журналистов, так и активистов, независимо от источников их финансирования.
"Если требуем правду — давайте быть справедливыми. Подход должен быть одинаковым для всех. Только тогда мы будем двигаться правильным путём", — подчеркнул он.
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