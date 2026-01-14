  • 14 Января, 13:07

Ерлан Кошанов отчитал и.о. министра торговли в Мажилисе

Фото: parlam.kz

На заседании Мажилиса депутаты обсудили законопроект о гармонизированной системе определения происхождения товаров в ЕАЭС, передает BAQ.KZ.

При этом вопросы парламентариев остались без прямых ответов - исполняющий обязанности министра торговли Айдар Абилдабеков несколько раз предлагал направить письменные ответы, объяснив, что не курирует эти темы.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что министр обязан отвечать на вопросы в рамках обсуждаемого соглашения и потребовал подготовленности:

"Почему вы не можете ответить на поставленные вопросы? Если не готовы — направляйте другого спикера. Прошу приходить подготовленными", — сказал Кошанов.

