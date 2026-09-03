Ерлан Сарсембаев остается во главе Министерства юстиции

Ерлан Сарсембаев продолжит работу в должности министра юстиции Республики Казахстан. Указ о его назначении подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Кандидатура Сарсембаева предварительно получила поддержку Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Курултая. По результатам заседания комитет вынес положительное заключение о возможности его назначения на пост главы Минюста.

Сарсембаев руководит Министерством юстиции с января 2025 года. До прихода в Правительство он работал судьей Конституционного Суда Казахстана.

Что известно о Ерлане Сарсембаеве

Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году в Алматинской области. Имеет два высших образования – по специальностям «радиоинженер» и «юрист».

Его профессиональная карьера связана с государственными и правоохранительными структурами. Он работал в Канцелярии Премьер-Министра, Аппарате Сената, а также проходил службу в органах национальной безопасности, где занимал должности заместителя начальника и начальника Юридического департамента КНБ.

С 2017 по 2019 год был заместителем руководителя Аппарата Сената. В январе 2023 года стал судьей Конституционного Суда, а в январе 2025 года возглавил Министерство юстиции.

Награжден орденами «Құрмет» и «Парасат», медалью «Ерен еңбегі үшін».