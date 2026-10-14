Ерулан Жамаубаев объяснил разницу в уровне инфляции по регионам

Депутат Курултая Наурыз Сайлаубай спросил первого заместителя председателя Национального банка Ерулана Жамаубаева, насколько официальные данные по инфляции отражают реальную ситуацию в стране и почему в некоторых регионах рост цен превышает среднереспубликанский показатель.

Отвечая на вопрос, Ерулан Жамаубаев отметил, что государственные расходы и связанные с ними потребности уже учтены в прогнозах на следующий и последующие годы. Согласно прогнозу, инфляция в Казахстане в 2027 году может составить 7,5–9,5%.

По его словам, на динамику цен влияют как внутренние, так и внешние факторы. Среди основных рисков он назвал удорожание энергоресурсов, рост мировых цен на продукты питания и тарифную реформу.

Для сдерживания инфляции Национальный банк совместно с Правительством утвердил комплексный план мероприятий. Как отметил Жамаубаев, его реализация продолжается.

Комментируя различия в региональных показателях инфляции, представитель Нацбанка пояснил, что структура государственных расходов и экономические условия в регионах отличаются. Поэтому темпы роста цен могут быть неодинаковыми. По его словам, Нацбанк анализирует инфляционные процессы в каждом регионе, чтобы глубже оценивать причины роста цен и их влияние на экономику.

При этом инструменты денежно-кредитной политики не предназначены для регулирования инфляции в отдельных регионах. Нацбанк применяет их на уровне всей страны.