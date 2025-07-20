Европейская комиссия рассматривает возможность ввести досрочный запрет на покупку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания для крупного бизнеса и компаний каршеринга, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Bild.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в Брюсселе.

Ограничения коснутся крупного бизнеса, а также компаний, предоставляющих услуги аренды и каршеринга, таких как Europcar и Sixt. Предполагается, что таким образом Евросоюз попытается ускорить переход на электромобили и снизить вредные выбросы в транспортной отрасли.

"Это затронет 60% рынка новых автомобилей", - цитирует Bild одного из европейских политиков.

Согласно предварительным планам, Еврокомиссия может ввести запрет уже на пять лет раньше запланированного срока. Напомним, что ранее полный отказ от автомобилей с ДВС в ЕС прогнозировался к 2035 году.

Скептики указывают на то, что прокатные компании в последнее время, напротив, сокращают число электромобилей в парках из-за нехватки зарядной инфраструктуры. По их словам, клиентам попросту негде подзаряжать такие автомобили.

"Переход на 100% электромобилей в корпоративных автопарках до 2030 года, таким образом, нереалистичен", — прокомментировал инициативу депутат Европарламента Маркус Фербер.

Схожую позицию занял член правления компании Sixt Нико Габриэль. По его словам, запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания — "замысел, оторванный от реальности". Представители отрасли уверены, что реализация такого решения резко увеличит стоимость аренды.