ЕС продлил санкции против России до марта 2026 года
Санкции распространяются более чем на 2500 физических и юридических лиц.
Сегодня, 08:50
67Фото: dpa / picture alliance
Евросоюз официально продлил действие ограничительных мер в отношении России ещё на шесть месяцев - до 15 марта 2026 года. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, передает BAQ.KZ.
"Совет принял решение продлить ограничительные меры, направленные против тех, кто несёт ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в пресс-релизе.
Санкции распространяются более чем на 2500 физических и юридических лиц. В Брюсселе подчеркнули, что ЕС готов при необходимости усиливать давление на Россию и принимать дополнительные меры.
