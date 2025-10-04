Совет Евросоюза продлил ещё на год действие санкций, введённых против России за "гибридную деятельность". Об этом говорится в официальном заявлении организации, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Под ограничительные меры попали 47 физических и 15 юридических лиц. Их активы в странах ЕС заморожены, а европейским компаниям и гражданам запрещено предоставлять им финансовые средства и ресурсы.

Напомним, отдельный санкционный механизм в отношении России был утверждён в октябре 2024 года. Он направлен против лиц, участвующих в политике и действиях, которые, по мнению ЕС, подрывают ценности союза, его безопасность, стабильность и независимость.

В Брюсселе также подчеркнули, что санкции распространяются на тех, кого считают ответственными за "гибридные атаки" против третьих стран и международных организаций.