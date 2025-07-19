ЕС утвердил новый пакет санкций против России после снятия вето Фицо
Это соглашение представляет собой 18-й пакет санкций с февраля 2022 года.
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Европейский союз согласовал новый пакет ограничительных мер против России, направленных на энергетический и финансовый секторы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.
Основные положения санкций:
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Запрет на операции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними структурами.
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Ограничение использования газопровода "Северный поток" — как прямого, так и косвенного. Несмотря на его нынешнюю остановку, ЕС стремится заблокировать возможные попытки Москвы возобновить поставки.
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Пересмотр ценового потолка на российскую нефть: теперь он будет привязан к рыночным показателям и установлен на уровне 47,6 долларов за баррель (на 15% ниже среднерыночной цены). Ранее лимит составлял 60 долларов.
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Расширение черного списка "теневого флота": под ограничения попали еще 105 судов, используемых Россией для обхода санкций. Теперь в санкционном перечне числятся более 400 танкеров, которым закрыт доступ в порты ЕС.
Это уже 18-й пакет санкций с февралz 2022 года. Решение стало возможным после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо снял вето, ранее блокировавшее принятие новых мер.
США, ранее выступавшие за введение ценового потолка в рамках G7, не поддержали его дальнейшее снижение.
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