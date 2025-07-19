Европейский союз согласовал новый пакет ограничительных мер против России, направленных на энергетический и финансовый секторы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews.

Основные положения санкций:

Запрет на операции с 22 российскими банками, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его дочерними структурами.

Ограничение использования газопровода "Северный поток" — как прямого, так и косвенного. Несмотря на его нынешнюю остановку, ЕС стремится заблокировать возможные попытки Москвы возобновить поставки.

Пересмотр ценового потолка на российскую нефть: теперь он будет привязан к рыночным показателям и установлен на уровне 47,6 долларов за баррель (на 15% ниже среднерыночной цены). Ранее лимит составлял 60 долларов.

Расширение черного списка "теневого флота": под ограничения попали еще 105 судов, используемых Россией для обхода санкций. Теперь в санкционном перечне числятся более 400 танкеров, которым закрыт доступ в порты ЕС.

Это уже 18-й пакет санкций с февралz 2022 года. Решение стало возможным после того, как премьер-министр Словакии Роберт Фицо снял вето, ранее блокировавшее принятие новых мер.

США, ранее выступавшие за введение ценового потолка в рамках G7, не поддержали его дальнейшее снижение.