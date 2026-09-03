Еще три назначения в Правительстве Казахстана
3 Сентября 2026, 12:51
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3 Сентября 2026, 12:513 Сентября 2026, 12:51
232Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении руководителей еще двух министерств, передает BAQ.KZ.
Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан.
Другим указом Главы государства Аскарбек Ертаев назначен министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
Кроме того, указом Главы государства Мырзабосынов Ербол назначен Министром туризма и спорта Республики Казахстан.
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