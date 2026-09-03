Еще три назначения в Правительстве Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении руководителей еще двух министерств, передает BAQ.KZ.

Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

Другим указом Главы государства Аскарбек Ертаев назначен министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Кроме того, указом Главы государства Мырзабосынов Ербол назначен Министром туризма и спорта Республики Казахстан.