Еще три назначения в Правительстве Казахстана

3 Сентября 2026, 12:51
АВТОР
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Акорда 3 Сентября 2026, 12:51
3 Сентября 2026, 12:51
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении руководителей еще двух министерств, передает BAQ.KZ.

Айдарбек Сапаров назначен министром сельского хозяйства Республики Казахстан.

Другим указом Главы государства Аскарбек Ертаев назначен министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Кроме того, указом Главы государства Мырзабосынов Ербол назначен Министром туризма и спорта Республики Казахстан. 

 

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