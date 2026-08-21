Еще два села подключили к природному газу в Акмолинской области

В Целиноградском районе Акмолинской области досрочно завершена газификация сел Каражар и Караоткель. В результате более 24 тысяч жителей получили доступ к природному газу.

В рамках проекта проложено около 240 км газовых сетей. Каражар стал седьмым, а Караоткель – восьмым газифицированным населенным пунктом Целиноградского района.

Сколько жителей подключили

В Каражаре построили около 53 км сетей, газ стал доступен примерно пяти тысячам жителей.

В Караоткеле проложили 185 км сетей. Здесь проживают более четырех тысяч семей, около 1,5 тысячи абонентов уже подключены к газоснабжению.

Когда завершили работы

Газификацию Караоткеля реализовали в пять этапов. Первые два пусковых комплекса ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, еще три завершили в текущем году.

Какие села газифицируют дальше

В этом году проект реализуется в Кызылсуате. После завершения работ газ получат около трех тысяч жителей.

На 2027 год запланирована газификация сел Акмол, Кабанбай батыр, Утемис, Кызылжар, Нуресиль и Кажымукан. Их общий охват составит более 30 тысяч жителей.