Еще два села подключили к природному газу в Акмолинской области
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В Целиноградском районе Акмолинской области досрочно завершена газификация сел Каражар и Караоткель. В результате более 24 тысяч жителей получили доступ к природному газу.
В рамках проекта проложено около 240 км газовых сетей. Каражар стал седьмым, а Караоткель – восьмым газифицированным населенным пунктом Целиноградского района.
Сколько жителей подключили
В Каражаре построили около 53 км сетей, газ стал доступен примерно пяти тысячам жителей.
В Караоткеле проложили 185 км сетей. Здесь проживают более четырех тысяч семей, около 1,5 тысячи абонентов уже подключены к газоснабжению.
Когда завершили работы
Газификацию Караоткеля реализовали в пять этапов. Первые два пусковых комплекса ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года, еще три завершили в текущем году.
Какие села газифицируют дальше
В этом году проект реализуется в Кызылсуате. После завершения работ газ получат около трех тысяч жителей.
На 2027 год запланирована газификация сел Акмол, Кабанбай батыр, Утемис, Кызылжар, Нуресиль и Кажымукан. Их общий охват составит более 30 тысяч жителей.
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