В Карагандинской области из снежного заноса спасены два человека, передает BAQ.kz.

На пульт 112 поступило сообщение о том, что в 15 километрах от города Каркаралинск в снежном заносе застрял легковой автомобиль. В салоне находились два человека. Спасатели оперативно прибыли на вездеходе и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Медицинская помощь им не потребовалась.

МЧС призывает граждан учитывать штормовые предупреждения и при ухудшении погодных условий воздерживаться от поездок за пределы населённых пунктов.