Еще двух человек спасли из снежного плена: На сей раз вблизи Каркаралинска
Они не смогли выбраться самостоятельно из-за погоды.
Сегодня 2026, 23:34
36Фото: МЧС РК / иллюстративное фото
В Карагандинской области из снежного заноса спасены два человека, передает BAQ.kz.
На пульт 112 поступило сообщение о том, что в 15 километрах от города Каркаралинск в снежном заносе застрял легковой автомобиль. В салоне находились два человека. Спасатели оперативно прибыли на вездеходе и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Медицинская помощь им не потребовалась.
МЧС призывает граждан учитывать штормовые предупреждения и при ухудшении погодных условий воздерживаться от поездок за пределы населённых пунктов.