В Шымкенте спасатели вытащили мальчика из 12-метрового колодца
Сегодня 2026, 22:40
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Сегодня 2026, 22:40Сегодня 2026, 22:40
118Фото: МЧС РК
В Шымкенте спасатели вытащили мальчика из колодца глубиной около 12 метров, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл на территории частного жилого дома. По данным ведомства, мальчик 2012 года рождения по неосторожности упал в сухой колодец.
Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью специального оборудования провели спасательную операцию. Ребёнка извлекли из колодца и передали бригаде скорой медицинской помощи.
В МЧС призвали граждан не оставлять детей без присмотра и уделять особое внимание открытым колодцам, люкам и другим потенциально опасным объектам. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.
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