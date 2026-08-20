Еще одна автобусная полоса появилась в Астане: где именно
20 Августа 2026, 17:29
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20 Августа 2026, 17:2920 Августа 2026, 17:29
129Фото: Istockphoto
С 20 августа в Астане начинает действовать новая выделенная полоса для общественного транспорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Автобусная полоса запущена на участке проспекта Р. Кошкарбаева – от проспекта Тауелсиздик до улицы М. Толеубаев.
Как сообщили в акимате, выделенная полоса предназначена для движения общественного транспорта. Ожидается, что изменение позволит автобусам быстрее проходить этот участок и сократит время пассажиров в пути.
В связи с новой организацией движения автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и разметку, а также заранее учитывать изменения при построении маршрута.
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