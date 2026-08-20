Еще одна автобусная полоса появилась в Астане: где именно

С 20 августа в Астане начинает действовать новая выделенная полоса для общественного транспорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Автобусная полоса запущена на участке проспекта Р. Кошкарбаева – от проспекта Тауелсиздик до улицы М. Толеубаев.

Как сообщили в акимате, выделенная полоса предназначена для движения общественного транспорта. Ожидается, что изменение позволит автобусам быстрее проходить этот участок и сократит время пассажиров в пути.

В связи с новой организацией движения автомобилистов просят обращать внимание на дорожные знаки и разметку, а также заранее учитывать изменения при построении маршрута.