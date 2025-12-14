В регионе продолжается системная работа по развитию социальной сферы с акцентом на модернизацию образовательной инфраструктуры и создание современных условий для обучения. За последние годы активно строятся новые школы, обновляется материально-техническая база, что позволяет повышать качество образования и снижать нагрузку на действующие учебные заведения, передаёт BAQ.KZ.

В прошлом учебном году в области были введены в эксплуатацию пять новых школ общей вместимостью 3 360 мест. Строительство объектов направлено на решение проблемы трехсменного обучения, ликвидацию ветхих зданий и удовлетворение растущей потребности населения в качественном образовании.

Среди новых объектов — комфортная школа в селе Заречное Костанайского района на 900 мест, школа в Аркалыке на 300 мест, две школы в Костанае в микрорайонах Аэропорт и Береке на 900 и 1 200 мест соответственно, а также средняя школа в селе Колкамыс Джангельдинского района на 60 мест.

Особое внимание уделяется созданию современной образовательной среды. Комфортные школы оснащены интерактивным оборудованием, позволяющим проводить виртуальные лабораторные работы, применять элементы искусственного интеллекта в учебных и исследовательских проектах, а также развивать аналитические навыки учащихся.

"Наша задача — обеспечить каждому ребёнку доступ к качественному и современному образованию независимо от места проживания. Новые школы соответствуют международным стандартам и создают комфортную, безопасную среду для обучения", — отметили в региональном управлении образования.

В новом учебном году, 2–3 сентября, в регионе открылись ещё две школы — в посёлке Кушмурун на 300 мест и в городе Рудный на 1 200 мест, построенная компанией ERG.

До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию ещё четыре школы общей вместимостью 2 880 мест. Новые учебные заведения появятся в Рудном, а также в микрорайонах Береке и Кунай города Костаная и в посёлке Енбек Костанайского района. Реализация проектов позволит существенно снизить нагрузку на существующие школы и повысить доступность образования как в городах, так и в сельской местности.