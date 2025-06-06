Суд в Шымкенте поставил точку в громком уголовном деле в отношении шестерых участников организованной преступной группировки, связанной с Арманом Жумагельдиевым, более известным как Дикий Арман, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar.

Их обвиняли по целому ряду тяжёлых статей - от вымогательства до незаконного оборота оружия и доведения до самоубийства.

Фигурантам дела инкриминировались статьи о вымогательстве, незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, самоуправстве, а также обороте оружия и доведении до самоубийства. Несмотря на широкий резонанс и серьёзность обвинений, четверо подсудимых получили реальные сроки — от одного до семи лет лишения свободы. Все они будут отбывать наказание в учреждениях среднего уровня безопасности.

Ещё один участник дела избежал уголовной ответственности, так как примирился с потерпевшим. Шестому подсудимому суд назначил условный срок. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Напомним, Арман Джумагельдиев был осужден к 20 годам тюрьмы по делу о январских событиях 2022 года. Его признали виновным в руководстве организованной преступной группой, организации массовых беспорядков, бандитизме, похищении человека и незаконном лишении свободы.