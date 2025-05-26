Аким района "Есиль" города Астаны Дарменияр Кыдырбек-улы рассказал о ходе работ по озеленению и благоустройству территорий. В 2025 году в рамках плановой программы в районе планируется высадить свыше 16 тысяч деревьев и более 68 тысяч кустарников и многолетних растений. Также продолжается обновление дворовых территорий и общественных пространств, передаёт BAQ.KZ.

Деревья возвращаются в город

В Есильском районе с начала года активно ведутся работы по благоустройству. Это и обновлённые дворы, и новые деревья, и целые зоны отдыха. По словам акима района Дарменияра Кыдырбек-улы, благоустройство здесь не просто формальность, а часть системной работы.

"Район Есиль является административным центром столицы, и благоустройство здесь всегда было и остаётся одним из приоритетных направлений нашей работы", – подчеркнул Дарменияр Кыдырбек-улы.

В условиях плотной застройки и пробок зелёные насаждения становятся не роскошью, а необходимостью. В 2024 году в Есильском районе высадили более 13 000 деревьев и 76 000 кустарников и многолетников.

"Зелёные насаждения играют ключевую роль в обеспечении благоприятной экологической обстановки", – отметил Кыдырбек-улы.

Посадка прошла по ключевым улицам: Түркістан, Ф.Оңғарсынова, Ә.Кекілбаева, на проспектах Аль-Фараби и Мәңгілік Ел, а также в районе Ботанического сада, Линейного парка и жилого комплекса "Бағыстан".

Фото: акимата Есильского района города Астаны

При этом озеленение продолжается – в 2025 году планируется посадить ещё 16 000 деревьев и 68 000 кустарников.

Особо выделяется улица Керей, Жәнібек хандар. Здесь впервые с момента её строительства высажены свыше 800 вязей, 450 сосен и почти 18 000 растений живой изгороди.

Дворы меняются

Но не только зелень делает город комфортнее. В прошлом году в Есильском районе обновили 9 дворов: установили уличные тренажёры, игровые комплексы, воркаут-зоны, заменили покрытие. В 49 дворах провели ремонт.

Фото: акимата Есильского района города Астаны

В 2025 году благоустройство коснётся ещё шести дворов – и всё это в рамках проекта "Бюджет народного участия".

"В процессе реализации проектов учитываются предложения жителей. Особую роль в этом процессе играет программа "Бюджет народного участия", – пояснил Дарменияр Кыдырбек-улы.

Фото: акимата Есильского района города Астаны

Люди могут напрямую предложить, что они хотят видеть во дворе: новое покрытие, спортивную зону или просто лавочки для отдыха. После завершения работ – обязательная проверка качества.

Новая жизнь для городских пространств

Отдельное направление – общественные зоны. В прошлом году масштабные работы прошли в Ботаническом саду: перекрасили мосты, обновили велодорожки, лавочки и урны, восстановили освещение, обустроили воркаут-зоны и детские площадки.

"С марта этого года началось комплексное обновление ключевых мест столицы – от Линейного парка до набережной реки Есиль. Работы охватили и сквер у мечети "Әл-Фараби", и территорию "ЭКСПО", и сквер перед "Астана Балет". Благоустройство – это не просто изменение внешнего облика района, а вклад в благополучие и комфорт каждого жителя", – добавил Дарменияр Кыдырбек-улы.

Фото: акимата Есильского района города Астаны

На очереди – улицы Достык, Сауран, Қазақ радиосы. Там укладывают цветную брусчатку, поребрики, обустраивают пешеходные зоны.

По словам Дарменияра Кыдырбек-улы: Есильский Район стал удобнее для жизни, а озеленение и обновление городской среды способствуют улучшению экологической обстановки. Жители принимают участие в процессе: вносят предложения, следят за качеством работ и получают в итоге более комфортное пространство.