Эскалация в Персидском заливе: Иран закрыл Ормузский пролив, США ответили ударами
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива, в ответ Соединенные Штаты начали третью волну ударов по иранской территории, сообщает Lenta.ru.
Ограничения будут действовать до дальнейшего уведомления и до прекращения вмешательства США в регионе. Ни одному судну не разрешат пройти через пролив.
Кроме того, КСИР после нескольких предупреждений принудил к остановке контейнеровоз M/V GFS Galaxy под флагом Кипра, следовавший через Ормузский пролив. По информации Reuters, судно шло по неутвержденному маршруту и отключило свои системы. В результате атаки на корабле вспыхнул пожар, машинное отделение получило значительные повреждения, один из членов экипажа пропал без вести. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) позднее сообщило, что экипаж покинул судно на спасательной лодке.
В ответ на действия Тегерана Вооруженные силы США атаковали иранские объекты в районе Ормузского пролива. По данным журналиста Axios Барака Равида, целями стали системы ПВО, радиолокационные станции, а также места хранения и запуска ракет и беспилотников. Новую волну ударов подтвердило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Глава Пентагона Пит Хегсет объяснил причину атак.
"Иран сделал плохой выбор. Теперь они платят", - заявил министр обороны США.
Иранские СМИ сообщили о взрывах в Бендер-Аббасе, Сирике и еще четырех городах на юге страны.
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