«Если бы я затормозил, умер бы сам»: в суде показали новые признания Сарсемалиева

На процессе по делу Султана Сарсемалиева суд продолжил изучение видеозаписей следственных действий и результаты экспертиз по делу о серии убийств. Присяжным показали видео, на котором подсудимый рассказывает об убийстве своих бывших тестя и тёщи — Максота Карабалина и Насип Утешкалиевой.

На записи Сарсемалиев заявляет, что действовал осознанно и заранее подготовил нож. В одном из фрагментов он говорит:

«Если бы я сейчас затормозил, я бы сам умер, а детей у меня забрали бы».

Также в суде озвучили результаты негласных следственных действий. По данным обвинения, в разные периоды телефоны Сарсемалиева, его бывшей супруги и нескольких погибших регистрировались в одних и тех же местах, включая Жангелдин, микрорайон Мунайшы и Шымкент. Кроме того, были исследованы судебно-медицинские экспертизы.

Согласно материалам дела, Максоту Карабалину было нанесено девять ножевых ранений, Насип Утешкалиевой — также девять. На теле Наурыза Мукангалиева эксперты обнаружили десять ранений, а Мейрамгуль Карабалиной — 32. Судебно-психологическая экспертиза пришла к выводу, что Сарсемалиев осознавал свои действия и не находился в состоянии аффекта.

Следующее заседание назначено на 16 июня. Ожидается, что в суде будут оглашены показания Сарсемалиева, данные им в статусе подозреваемого.

Источник: «Ак Жайык»