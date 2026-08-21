«Если ребенок не заговорил до трех лет, нельзя просто ждать» – интервью с логопедом

В последние годы задержка речевого развития у детей, сенсорные нарушения, зависимость от гаджетов и сокращение живого общения с родителями стали часто обсуждаемыми темами. Одни родители ждут, ссылаясь на то, что «отец тоже поздно заговорил», другие с раннего возраста отдают ребенка в различные развивающие центры, чтобы он не отставал от сверстников. При этом специалисты отмечают, что развитие речи зависит не только от самой речи, но и от двигательной активности ребенка, эмоционального контакта, сенсорного восприятия и повседневной среды.

Что должен уметь ребенок в год? Сколько слов он должен говорить в два года? Как влияет телефон? Есть ли ответ на вопрос, почему стало больше «особенных детей»? Эти и другие вопросы корреспондент BAQ.KZ обсудил с логопедом-дефектологом Майрой Болатбеккызы.

– Майра, сейчас часто говорят, что стало больше детей, которые начинают поздно говорить или имеют определенные особенности развития. Вы тоже это замечаете?

– Да, в последние годы эта проблема стала очень актуальной. Речь идет не только о детях, которые поздно начинают говорить. Задержка речи может также сопровождать определенные диагнозы, особенности или нарушения развития.

В своей практике я тоже часто встречаю таких детей. Но связывать это только с одной причиной неправильно. Факторов, которые могут повлиять на развитие ребенка, очень много.

В целом мы рассматриваем эндогенные и экзогенные факторы. К эндогенным относится период беременности. Учитывается здоровье матери, то, как протекала беременность, различные осложнения, эмоциональное состояние женщины, ее двигательная активность.

Затем идет период родов. Важно, как ребенок появился на свет, были ли асфиксия или гипоксия, каким было его состояние по шкале Апгар.

Важен и период после рождения. Например, затяжная желтуха новорожденных, чрезмерно высокий уровень билирубина требуют наблюдения врача. Поскольку очень высокий билирубин может влиять на нервную систему.

Кроме того, мы смотрим, как ребенок развивался в первый год жизни: вовремя ли начал держать голову, сидеть, ползать, ходить, каким было общение с родителями, сколько времени он проводил перед экраном. Все эти факторы взаимосвязаны.

Поэтому говорить, что «мама дала телефон, и из-за этого ребенок не заговорил» или «мама мало с ним разговаривала», выделяя только одну причину, неправильно. Чаще всего одновременно действует несколько факторов.

– То есть способ общения родителей с ребенком тоже имеет значение?

– Конечно. Иногда в семье много детей, и одному ребенку может не хватать внимания. А в некоторых семьях, наоборот, ребенка чрезмерно опекают.

Например, ребенок еще не успел попросить что-либо, а мама уже понимает, чего он хочет, и сразу дает ему это. Ребенок сам ничего не делает, не просит, не пытается выразить свою потребность словами или жестами. Это одна из форм гиперопеки.

Ребенку нужно давать возможность действовать самому. Пусть он попросит, покажет, попробует что-то сделать, дождется ответа. Потому что развитие речи – это не просто запоминание слов. За ним стоят общение, движение, эмоции, познание и взаимодействие с окружающим миром.

– Есть ли разница между детьми прошлого и нынешнего поколения?

– Если говорить с физиологической точки зрения, принципиальной разницы нет. Но среда, в которой живет ребенок, очень сильно изменилась.

Раньше дети гораздо больше двигались. В селе носили воду, помогали по хозяйству, ухаживали за скотом, бегали на улице, играли с песком. Сам быт заставлял ребенка двигаться.

Сейчас жизнь стала намного проще. Вода есть дома, есть душ, туалет, доступна различная бытовая техника. Конечно, это хорошо. Мы живем в очень комфортное время. Но вместе с этим комфортом сократилась и повседневная физическая активность человека.

У ребенка в руках телефон. Даже переходя из одной комнаты в другую, он берет его с собой. Иногда родители сами дают ему телефон со словами: «Пусть хоть спокойно посидит».

Когда ребенок сидит перед экраном, он не бегает, не играет в мяч, не трогает песок, не исследует предметы, не разговаривает с мамой, не играет с другими детьми. А все эти действия необходимы для его развития.

Поэтому я не говорю, что телефон нужно полностью убрать. Но его следует давать на ограниченное время. Телефон не должен становиться главным развлечением ребенка.

– Какие навыки ребенок должен осваивать в определенном возрасте? На что конкретно родителям следует обращать внимание?

– Один год – очень важный период. Ребенок только начинает ходить и познавать окружающий мир. В этом возрасте он необязательно должен говорить длинными предложениями. Но у него должно быть стремление к общению.

Например, если ему что-то нужно, важно, чтобы он показывал рукой, использовал жесты и понимал простые слова родителей.

Также ребенок должен постепенно начинать показывать основные части тела. Хорошо, если он понимает такие простые понятия, как голова, глаза, уши, руки, ноги, рот. Позже к ним добавляются нос, лицо, живот и другие слова.

Следует обращать внимание и на эмоциональный контакт. Например, если мама сидит расстроенная, ребенок может заметить изменение ее настроения и подойти к ней. Естественно, он еще не знает, как ее утешить, но проявляет реакцию. Это тоже важно.

К двум годам ребенок начинает соединять отдельные слова. Появляются простые фразы из двух слов: «мама, дай», «буду пить воду», «где папа?», «пойду на улицу».

К четырем годам ребенок должен уметь выражать свою мысль полным предложением, рассказывать о произошедшем, задавать вопросы и поддерживать простой разговор.

Конечно, темпы развития у всех детей разные. Кто-то осваивает навыки немного раньше, кто-то – позже. Определенные отклонения возможны. Но если основные навыки, соответствующие возрасту, вообще не проявляются, на это стоит обратить внимание.

– Среди родителей распространено мнение: «отец тоже поздно заговорил», «дед до четырех лет не говорил, а потом сам начал». Стоит ли ждать?

– Многие родители, которые приходят ко мне на консультацию, говорят именно это. «Отец тоже поздно заговорил», «дед тоже не говорил, а потом все стало хорошо».

Но нельзя забывать, что сегодняшний ребенок живет в совершенно другой среде.

Раньше бабушки и дедушки естественным образом много занимались с детьми. Пели колыбельные, рассказывали сказки, учили стихотворения, давали выполнять различные действия руками. Мелкая моторика развивалась в ходе обычной повседневной жизни.

Даже само пеленание ребенка в бесик, укачивание, пение песен, объятия – все это сенсорный и эмоциональный опыт.

Вечером, когда выключали свет, семья сидела вместе и разговаривала. Рассказывали сказки. Ребенок фантазировал. Сейчас всего этого становится меньше.

Сегодня родители вместо того, чтобы самим рассказать сказку, включают ее на телефоне. Даже колыбельную дают слушать в записи. Но голос из телефона и ситуация, когда мама держит ребенка на руках, смотрит ему в глаза и поет, – не одно и то же.

Для развития речи необходимо живое общение. Поэтому я не считаю правильным три-четыре года ждать, говоря: «В нашей семье все поздно начинали говорить». Если есть сомнения, лучше показать ребенка специалисту.

– Есть семьи, где дома говорят на казахском, но ребенок в детском саду разговаривает на русском, а YouTube смотрит на английском. Не путают ли три языка ребенка?

– Сейчас билингвизм и трехъязычие встречаются очень часто. Но какой язык ребенок больше слышит с раннего возраста и на каком языке с ним чаще общаются, тот он и усваивает лучше. Например, если новорожденного ребенка увезти из Казахстана и растить в Америке, он заговорит на английском. Потому что окружающая его языковая среда будет англоязычной.

Точно так же, если родители дома говорят на казахском, но весь YouTube, мультфильмы и песни ребенок смотрит и слушает на английском языке, он может рано начать использовать английские слова.

На речь ребенка влияет не только то, на каком языке разговаривают родители, но и какую информацию он слышит каждый день. Поэтому, если мы хотим, чтобы ребенок говорил на казахском, казахский должен быть языком его повседневного живого общения. Нужно разговаривать с ним, читать книги, задавать вопросы и ждать ответа.

Одного просмотра казахоязычного контента на экране недостаточно. Язык формируется через живое общение.

– Некоторые родители стремятся с трех-четырех лет водить ребенка в различные развивающие центры, а в шесть лет – отправить в школу. Как вы к этому относитесь?

– В шесть лет ребенок все еще остается ребенком, которому нужна игра. Такие высшие психические функции, как удержание внимания, самоконтроль, планирование действий и умение ждать, не формируются за один день. Префронтальная кора головного мозга тоже созревает постепенно. Поэтому неправильно ожидать от шестилетнего ребенка, что он, как взрослый, сможет неподвижно сидеть несколько часов.

Главная работа ребенка – игра. Пусть он играет в мяч, с песком, с машинками, собирает конструктор, бегает. Через игру ребенок двигается, фантазирует, разговаривает, договаривается, проигрывает, выигрывает, учится ждать своей очереди.

Иногда мы сами слишком торопим детей. «Ребенок соседа уже ходит», «у знакомых ребенок уже читает», «наш тоже не должен отставать» – и начинаем водить его на множество занятий.

Не нужно сравнивать ребенка с другими. Смотрите на своего ребенка. Готов ли он? Есть ли у него интерес? Не устает ли он? У каждого ребенка свой темп развития.

– В последнее время мы также часто слышим такие термины, как «сенсорная интеграция», «сенсорные нарушения». Что это такое?

– Сейчас мы часто сталкиваемся с трудностями, связанными с сенсорным восприятием. В своей практике я тоже замечаю, что таких детей становится больше.

Иногда родители говорят: «Мой ребенок очень чистоплотный, если на одежду попадет одна капля воды, он сразу ее снимает». Или: «Не наступает на песок», «не ходит босиком по траве», «не трогает слайм», «постоянно моет руки».

Родители могут воспринимать это как любовь к чистоте. Но в некоторых случаях такое поведение может быть признаком повышенной тактильной чувствительности, то есть чувствительности, связанной с ощущениями через кожу.

То, что для нас является обычной каплей воды, ребенку может доставлять сильный дискомфорт. Песок, трава, слайм или определенная ткань могут быть ему неприятны. Поэтому он отдергивает руку, поднимает ногу, хочет как можно быстрее вымыться или снять одежду.

Нельзя сразу воспринимать каждый такой признак как диагноз. Но если это сильно мешает повседневной жизни ребенка, стоит обратить внимание.

Сенсорное восприятие может влиять на движения ребенка, его игру, поведение и общение. У некоторых детей такие особенности сопровождают речевые особенности и особенности общего развития.

Поэтому, на мой взгляд, родителям нужно больше рассказывать о сенсорном развитии. Уже с момента рождения ребенка родители должны учиться наблюдать, как он реагирует на различные прикосновения, звуки и движения.

– Что в таком случае больше всего необходимо для развития ребенка?

– Живое общение. Необязательно покупать ребенку все дорогие игрушки. Ему необходимо внимание родителей. Играйте вместе. Пусть он трогает песок. Переливает воду. Месит тесто. Пинает мяч. Сам переворачивает страницы книги. Разговаривает с вами. Задает вопросы. Ждет ответа.

Просто дать ребенку в руки телефон – легко. Но чтобы сесть рядом, играть с ним, разговаривать и рассказывать сказки, нужно время. Именно это время очень важно для формирования речи, эмоций и мышления ребенка.

– Когда родителям уже не стоит говорить «давайте еще подождем», а нужно обратиться к специалисту?

– Если у самих родителей появляется ощущение, что «что-то не так», уже этого достаточно, чтобы обратиться за консультацией. Если ребенок не понимает простые слова, соответствующие его возрасту, не использует жесты, не стремится к общению, если у него исчез ранее приобретенный навык, вызывают беспокойство зрительный контакт или социальное взаимодействие, лучше показать его специалисту.

Не нужно терять несколько лет в ожидании, что «он сам заговорит». От обращения к специалисту никто не проиграет. Если все в порядке, родители успокоятся. А если есть определенные трудности, чем раньше мы их заметим, тем раньше сможем начать работу.

Не нужно превращать развитие ребенка в соревнование. Но и игнорировать его особенности нельзя. Главное – смотреть на ребенка, слушать его и быть рядом с ним.