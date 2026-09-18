«Если вам суждено умереть, умрите дома»: Премьер-министр Таиланда обратился к иностранцам

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун резко высказался об иностранцах, которые нарушают местные законы и правила. Поводом стала просьба разрешить частное кладбище для иностранцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Nation.

На совещании с губернаторами премьер заявил, что Таиланд готов принимать иностранцев, если они работают легально и уважают местные законы, культуру и жителей страны.

Что премьер сказал о частном кладбище

Но идею частного кладбища он назвал чрезмерной.

«Недавно я узнал, что даже поступила просьба о создании частного кладбища. Это уже перебор, это выходит далеко за рамки дозволенного. Вам следует быть благодарными за то, что мы позволили вам сюда приехать», - сказал Чанвиракун.

Затем премьер добавил еще жестче.

«Если вам суждено умереть, идите и умрите у себя дома. Вам не нужно умирать здесь», - заявил он.

Чанвиракун рассказал и о случаях, когда иностранцы получали разрешение на открытие ресторана, но затем размещали в помещении религиозный объект. По его словам, подобные ситуации должны жестко проверяться властями.

Кого в Таиланде хотят депортировать

Премьер потребовал от губернаторов быстрее депортировать иностранцев, которые угрожают местным жителям, ведут нелегальный бизнес, работают без разрешений или участвуют в схемах с номинальными владельцами. Особое внимание он обратил на Пхукет и Сураттхани.

По словам Чанвиракуна, речь идет не об иностранцах из одной страны. Он упомянул выходцев из Азии, Ближнего Востока, Центральной Азии, Европы и Африки.

Отдельно премьер потребовал снимать таблички, запрещающие вход тайцам, и проверять случаи незаконного владения землей, работу без разрешений и схемы, при которых бизнес оформляют на номинальных владельцев.

Чанвиракун призвал чиновников не ссылаться на расходы при депортации. По его словам, если денег на билет нет, провинция может сначала оплатить его сама.

«Если их поведение неприемлемо, есть только один вариант. Они должны уехать. Вот и все», - заявил премьер.

Он добавил, что содержание нарушителей в тайских тюрьмах тоже требует государственных ресурсов, поэтому в ряде случаев власти должны искать законные способы как можно быстрее выдворять их из страны.

Чанвиракун подчеркнул, что механизм депортации уже действует, и потребовал от губернаторов пользоваться им без промедления. Возможные обжалования и расходы, по его словам, не должны становиться поводом откладывать решение.

При этом премьер заявил, что Таиланд остается открытым для иностранцев, которые приезжают добросовестно, соблюдают законы и уважают местные обычаи.