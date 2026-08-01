Этикет приветствия и хорошие манеры: Имамы ответили на два часто обсуждаемых в обществе вопроса

Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам формирования общественной ответственности и культуры поведения, передает BAQ.KZ.

Глава государства неоднократно призывал молодёжь получать знания, читать книги, расширять кругозор и постоянно заниматься саморазвитием, отмечая, что будущее страны зависит от образованного поколения.

Эту позицию поддерживает и религиозное сообщество. В последнее время в мечетях страны во время проповедей всё чаще поднимаются вопросы воспитания молодёжи, культуры поведения, общественной ответственности и стремления к знаниям. Представители духовенства также обращают внимание на актуальные вопросы общества и разъясняют принципы ислама, призывающие к доброте и хорошим нравственным качествам.

Наиб-имам Центральной мечети «Бекет Ата» Мангистауской области Жумабай Куандыков рассказал о правилах приветствия в исламе.

«В исламе существуют определённые правила того, как следует приветствовать друг друга при встрече. Согласно наставлениям Пророка, если встречаются два мужчины, достаточно пожать друг другу руки. Если люди долгое время не виделись, например после дальней поездки, допускается приветствие с объятиями. Однако поцелуи между мужчинами при встрече и другие подобные проявления в исламе не приветствуются. Кроме того, такие действия не соответствуют традициям нашего народа», — отметил он.

Наиб-имам Тас-мечети с одним минаретом в Абайской области Абдулла Ержанулы подчеркнул, что одним из важнейших ценностей ислама является знание.

«Для совершения любого благого дела человеку прежде всего необходимы знания. В исламе образованию уделяется особое внимание. Это ясно показывает даже первое ниспосланное повеление в Коране — “Читай!”. То, что призыв к знаниям прозвучал прежде других предписаний, таких как намаз и пост, свидетельствует о его особой значимости. Поэтому, чем бы ни занимался человек, он должен опираться прежде всего на знания и науку», — сказал имам.

По его словам, если общество хочет обеспечить достойное будущее, необходимо прежде всего создать условия для качественного образования подрастающего поколения. Однако знания должны сочетаться с хорошими манерами. Поэтому детей важно не только обучать, но и воспитывать в них уважение к окружающим, уверенность в собственных силах и ответственность за свои поступки.

Главный имам Актюбинской области Амантай Садиев также отметил важную роль образования в жизни человека.

«Самый первый аят Корана начинается с повеления “Читай!”. Это показывает, какое особое место в исламе занимают знания и наука. Получение знаний — тяжёлый труд, а применение полученных знаний на практике требует ещё большей ответственности. Поэтому стремление к знаниям никогда не должно угасать», — отметил он.

Имам подчеркнул, что если молодёжь будет расти образованной и стремящейся к знаниям, именно такое поколение сможет вести общество вперёд.

О культуре приветствия в исламе рассказал и наиб-имам центральной мечети «Акмешит-Сырдария» Кызылординской области Нурсултан Уалиулы.

«Когда два мусульманина встречаются, они приветствуют друг друга словами: “Ассаляму алейкум!” — “Уа алейкум ассалам!” Это является одним из проявлений хороших нравов в исламе. Согласно хадисам, рукопожатие при встрече считается сунной и важной частью культуры приветствия», — сказал он.

Таким образом, представители духовенства подчеркнули важность сочетания образования, воспитания и культуры поведения, призвав молодёжь стремиться к знаниям, уважительно относиться к окружающим и придерживаться принципов доброты и ответственности.