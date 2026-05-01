Этностиль, музыка и ремёсла: чем удивляют жителей атырауцев на фестивале

В Атырау стартовал международный фестиваль ремесленников "ШеберFEST-2026".

На площади Султана Бейбарыса организовали тематические площадки в формате полуюрт, где жители и гости города смогли познакомиться с народным творчеством.

В фестивале принимают участие около 100 мастеров декоративно-прикладного искусства из Казахстана, России, Кыргызстана и Узбекистана. Они представили более 4 тысяч авторских изделий – войлочные и ювелирные украшения, изделия из дерева, национальные музыкальные инструменты, ткачество и этнодизайн.

С экспозицией ознакомился аким Атырауской области Серик Шапкенов. Он отметил, что народные ремесла отражают духовное наследие и традиции предков, а такие мероприятия помогают сохранять и популяризировать национальную культуру среди молодежи.

Праздничную атмосферу фестиваля дополнили этнодефиле, выставка национальных блюд и казахские национальные игры. Вечером для гостей организовали концерт, хедлайнером которого стала казахстанская певица BAYANSULU.

Фестиваль продлится до 23 мая. Для посетителей подготовили мастер-классы, концертные программы и знакомство с культурным наследием казахского народа. Участники смогут узнать больше о лоскутном шитье, национальной керамике, работе с глиной и искусстве вышивки "бізкесте", а также попробовать создать изделия своими руками.