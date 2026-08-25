Жителя Астаны привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство после инцидента в Центре приема граждан.

Что произошло

По информации Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям, инцидент произошел 24 августа около 09:28 в Центре приема граждан на проспекте Мангилик Ел.

При прохождении через металлоискатель гражданин Ж. снял брюки и совершил непристойные действия. Суд расценил его поведение как нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу.

Почему он так поступил

В судебном заседании мужчина свою вину не признал. Он пояснил, что сделал это в качестве шутки.

При этом его вина была подтверждена материалами административного дела и видеозаписью произошедшего.

Какое наказание назначили

Суд признал Ж. виновным по части 1 статьи 434 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях – за мелкое хулиганство.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 20 Месячных расчетных показателей, общественные работы либо административный арест.

С учетом характера правонарушения суд назначил мужчине штраф в размере 86 500 тенге.

При назначении наказания также учтено, что административный арест не применяется к лицам старше 63 лет.

Постановление суда на данный момент не вступило в законную силу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Ранее нетрезвый мужчина перепрыгнул через забор спецприемника в Актау.

В июле текущего года мужчина, перепрыгнув через ограждение здания Специального приемника Управления полиции города Актау, незаконно проник на территорию охраняемого объекта.

Вина нарушителя была подтверждена материалами дела, в том числе рапортом сотрудника полиции, протоколом об административном правонарушении и его объяснениями.

При рассмотрении дела суд учел, что мужчина совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, а также ранее неоднократно привлекался к административной ответственности в течение года.

По статье 506 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан за незаконное проникновение на охраняемый объект предусмотрены штраф либо административный арест сроком до 15 суток.

По итогам рассмотрения дела суд признал гражданина М. виновным и назначил ему административный арест сроком на 5 суток.

Читайте также: