Нетрезвый мужчина перепрыгнул через забор спецприемника в Актау

Специализированный суд по административным правонарушениям Актау рассмотрел дело в отношении гражданина М. по факту незаконного проникновения на объект, охраняемый правоохранительными органами.

Как установил суд, в июле текущего года мужчина, перепрыгнув через ограждение здания Специального приемника Управления полиции города Актау, незаконно проник на территорию охраняемого объекта.

Вина нарушителя была подтверждена материалами дела, в том числе рапортом сотрудника полиции, протоколом об административном правонарушении и его объяснениями.

При рассмотрении дела суд учел, что мужчина совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения, а также ранее неоднократно привлекался к административной ответственности в течение года.

По статье 506 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан за незаконное проникновение на охраняемый объект предусмотрены штраф либо административный арест сроком до 15 суток.

По итогам рассмотрения дела суд признал гражданина М. виновным и назначил ему административный арест сроком на 5 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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