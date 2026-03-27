В Астане двух водителей привлекли к административной ответственности за опасное вождение и гонки на центральной улице столицы. Суд назначил им 10 суток административного ареста, передает BAQ.KZ.

По данным специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям, инцидент произошёл 24 марта около 23:50 на пересечении улиц Кабанбай батыра и Атасу. Водители автомобилей Lexus LX 600 и BMW 530 на высокой скорости проехали перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

В суде отметили, что действия нарушителей были квалифицированы как мелкое хулиганство.

Также установлено, что оба водителя ранее неоднократно нарушали правила дорожного движения. Одна из участниц инцидента более 50 раз привлекалась к административной ответственности, второй водитель — более 15 раз.

Суд указал, что агрессивное вождение в ночное время на оживлённой улице столицы создало угрозу безопасности окружающих. С учётом характера правонарушения и предыдущих нарушений водителям назначили административный арест сроком на 10 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.