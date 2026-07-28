Почти два миллиарда тенге штрафов аннулированы в Шымкенте

Под административную амнистию попали свыше 55 тысяч человек, их неоплаченные административные штрафы были аннулированы.

Мера распространялась на граждан, совершивших незначительные правонарушения, не представляющие общественной опасности. По данным департамента полиции, административная амнистия такого масштаба в Казахстане проведена впервые.



Как сообщил заместитель начальника управления административной полиции города Шымкента Бахыткелды Абдраманов, с первого июля текущего года, в связи со вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан, в стране впервые была проведена административная амнистия.

"В соответствии с законом граждане были освобождены от уплаты административных штрафов по предусмотренным статьям. В Шымкенте под амнистию попали более 55 тысяч человек, а исполнение штрафов на общую сумму около двух миллиардов тенге было прекращено. На сегодняшний день работа по реализации административной амнистии полностью завершена»,— рассказал Бахыткелды Абдраманов.

Полицейские подчеркивают, что административная амнистия — это единовременная мера, направленная на поддержку граждан. Если после этого человек вновь нарушит закон, отвечать ему придется в общем порядке.

«Амнистия является разовой гуманитарной мерой и не освобождает от ответственности за правонарушения, совершенные в будущем. Кроме того, положения закона не распространяются на правонарушения, рассматриваемые судами, а также на другие категории, прямо предусмотренные законодательством»,— прокуратура города Шымкента.

При этом никаких заявлений или дополнительных документов от граждан не требовалось — списание штрафов прошло автоматически через государственные информационные системы.

Вместе с тем амнистия не затронула наиболее серьезные категории административных правонарушений, включая управление автомобилем в состоянии опьянения, незаконный оборот оружия и наркотиков, грубые нарушения правил дорожного движения и повторные нарушения закона.