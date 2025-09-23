Конституционный Суд Республики Казахстан начал конституционное производство по обращению гражданина, который оспорил законность части второй статьи 50 Кодекса об административных правонарушениях, передает BAQ.KZ.

Поводом для рассмотрения стало возможное нарушение принципа равенства прав, закреплённого в Конституции.

Согласно действующей норме, административный арест не может применяться к ряду уязвимых категорий граждан: беременным женщинам, женщинам с детьми до 14 лет, несовершеннолетним, лицам с инвалидностью I и II групп, женщинам старше 58 лет, мужчинам старше 63 лет, а также мужчинам, в одиночку воспитывающим детей до 14 лет. Однако автор обращения обратил внимание на то, что в законе женщины с детьми защищены от ареста в любом случае, тогда как мужчины — только при условии, что они одиноки, что, по его мнению, нарушает статью 14 Конституции, гарантирующую равенство всех перед законом без дискриминации по полу.

Заявитель настаивает, что такая формулировка нарушает права отцов, участвующих в воспитании детей, но не являющихся единственными опекунами. Он считает, что законодатель должен предоставлять равные гарантии как матерям, так и отцам, независимо от семейного статуса, поскольку обязанность по уходу за ребёнком не должна оцениваться по гендерному признаку.

Конституционный Суд, проведя предварительное изучение обращения, признал доводы достаточными для начала полноценного рассмотрения. Теперь предстоит выяснить, действительно ли существующая редакция статьи 50 КоАП содержит признаки гендерной дискриминации и нарушает основополагающие конституционные принципы.